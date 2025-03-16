"جريمة حرب".. حزب الله يندد بالضربات الأمريكية على اليمن

وكالات



أدان حزب الله اللبناني، اليوم الأحد، الضربات العسكرية الواسعة التي شنتها الولايات المتحدة على جماعة أنصار الله(الحوثيين) في اليمن.



وقال الحزب في بيان له، إن "هذا العدوان الهمجي جريمة حرب وانتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية"، مضيفًا: "نؤكد تضامننا الكامل مع اليمن العزيز الشجاع، قيادة وشعبا".



وأفادت وزارة الصحة التي تديرها جماعة الحوثي باليمن، بأن الضربات الأمريكية التي استهدفت مناطق عدة في البلاد ، أمس السبت، أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 31 شخصًا.



وشنت الولايات المتحدة ضربات عسكرية كبيرة النطاق على اليمن، أمس السبت، قالت إنها ردًا على هجمات جماعة الحوثي على حركة الشحن في البحر الأحمر، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.



وحذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الحوثيين من أنه إن لم يتوقفوا عن شن الهجمات فسيشهدون جحيمًا لم يروا مثله من قبل.



وقال أحد المسؤولين، إن الضربات الأمريكية على اليمن قد تستمر لأيام وربما لأسابيع، وتعد أكبر عملية عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط منذ تولي ترامب منصبه في يناير الماضي.