روسيا تنفي حذف وزير الخارجية الأمريكي من قائمة عقوباتها

وكالات

نفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأحد، حذف موسكو وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو من قائمة العقوبات، مؤكدة أن الحديث حول شطب روبيو من قائمة العقوبات الروسية "أنباء كاذبة".

وقالت زاخاروفا لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، "حتى الآن لم تُرفع العقوبات. هذا خبر كاذب".

كما أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، ديمتري بيسكوف، أن روسيا لن ترفع اسم وزير الخارجية الأمريكي من قائمة العقوبات "ما دام وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف على قائمة العقوبات الأمريكية".

وتأتي التصريحات الروسية، بعدما ظهرت منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تفيد بأن موسكو رفعت عقوباتها عن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بعد محادثة أجراها مع نظيره الروسي سيرجي لافروف.

ويُذكر أن روسيا قد أدرجت اسم ماركو روبيو على قائمتها للأمريكيين الخاضعين للعقوبات والمحظور عليهم دخول أراضيها، في مايو عام 2022.