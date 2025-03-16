كارثة كادت أن تحدث في العاصمة القطرية الدوحة بسبب مدفع الإفطار (فيديو)
وكالات
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة انطلاق مدفع الإفطار في العاصمة القطرية الدوحة، والذي كاد أن يتسبب في كارثة.
بسبب صوت مدفع الإفطار خروج الايرباق لسياره اثناء مرورها بجانبه في درب لوسيل قطر#درب_لوسيل #درب_السعادة #درب_الخطر— 𝓠𝓣𝓡 (@Qtr00qtr00) March 15, 2025
##قطر#الدوحة #لوسيل#الريان#اوروبا#فرنسا#الخليج#العربي#السعودية #الكويت#عمان#البحرين#الامارات#العراق#سوريا#فلسطين#غزة#لبنان#مصر#تونس#السودان… pic.twitter.com/H8aTIBPnZi
ووثق مقطع الفيديو المتداول حادثة غير متوقعة لإحدى السيارات المارة بجانب مدفع الإفطار لحظة أذان المغرب، إذ تسبب صوت الانفجار القوي في خروج الوسائد الهوائية في وجه سائق السيارة.
وعلق بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الحادثة، رافضين وضع المدفع في شارع عام وسط السيارات.
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