كارثة كادت أن تحدث في العاصمة القطرية الدوحة بسبب مدفع الإفطار (فيديو)

وكالات



تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة انطلاق مدفع الإفطار في العاصمة القطرية الدوحة، والذي كاد أن يتسبب في كارثة.

ووثق مقطع الفيديو المتداول حادثة غير متوقعة لإحدى السيارات المارة بجانب مدفع الإفطار لحظة أذان المغرب، إذ تسبب صوت الانفجار القوي في خروج الوسائد الهوائية في وجه سائق السيارة.



وعلق بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الحادثة، رافضين وضع المدفع في شارع عام وسط السيارات.