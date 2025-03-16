حكم بتعويض أمريكي بـ50 مليون دولار لوقوع شاي ساخن عليه

(وكالات)

أمرت هيئة المحلفين في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية شركة "ستاربكس" بدفع 50 مليون دولار تعويضًا لرجل تعرض لحروق بالغة بعد أن انسكب عليه شاي ساخن أثناء استلامه طلبه من فرع خدمة السيارات.

وفقًا للدعوى القضائية، فقد طلب الزبون مايكل جارسيا كوبًا من الشاي الساخن في 8 فبراير 2020، لكن العامل المناوب في الفرع سلمه المشروب دون وضعه على صينية الطلبات الخارجية، مما تسبب في انسكابه مباشرة على منطقة حساسة من جسده.

أدى الحادث إلى إصابات خطيرة وتشوهات دائمة، حيث خضع جارسيا لعمليات ترقيع جلدي وسلسلة من العلاجات الطبية، ما دفعه لرفع دعوى قضائية أمام المحكمة العليا في كاليفورنيا ضد سلسلة المقاهي الشهيرة.

واتهم محامي الضحية، نيك رولاي، شركة "ستاربكس" بـ "الإهمال الجسيم وانتهاك واجبها في ضمان سلامة العملاء"، مؤكدًا أن الحادث غير حياة موكله بشكل جذري. وأضاف في بيان له: "هذا الحكم خطوة حاسمة لمحاسبة ستاربكس على تقاعسها في حماية عملائها".

في المقابل، أعلنت "ستاربكس" أنها ستستأنف الحكم، معتبرة أن مبلغ التعويض "مبالغ فيه"، وأصدرت بيانًا جاء فيه: "نختلف مع قرار هيئة المحلفين، ونؤكد أن ستاربكس ليست مسؤولة عن الحادث".

وأضاف المتحدث باسم السلسلة أن الشركة "ملتزمة بأعلى معايير السلامة" في التعامل مع المشروبات الساخنة.