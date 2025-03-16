بالأسماء.. أمريكا تدرس فرض قيود على السفر من 43 دولة

كتبت- سهر عبد الرحيم:

في خطوة أعادت للأذهان الحظر الذي فرضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال ولايته الأولى على المواطنين من 7 دول ذات أغلبية مسلمة، تدرس إدارة ترامب استهداف مواطني ما يصل إلى 43 دولة كجزء من حظر جديد وأوسع على السفر إلى الولايات المتحدة.

وأفادت صحيفة " نيويورك تايمز" في تقرير نقلًا عن مسؤولين لم يُكشف عن هويتهم، أول أمس الجمعة، بأن مسودة القائمة التي أعدتها الحكومة الأمريكية تضمنت 43 دولة، مقسمة إلى ثلاث فئات "حمراء، برتقالي وأصفر" من البلدان التي قد يواجه مواطنوها قيودًا على دخول الولايات المتحدة بهدف معالجة "تهديد الأمن القومي والسلامة العامة".

ووفق المسودة، من المقرر أن تشمل المجموعة الأولى "الحمراء" 11 دولة يُمنع مواطنوها بشكل قاطع من دخول الولايات المتحدة، وهم: أفغانستان وإيران وسوريا والصومال والسودان واليمن وليبيا وكوبا وكوريا الشمالية وفنزويلا وبوتان.

أما المجموعة الثانية "البرتقالي"، ستواجه 5 دول تعليقًا جزئيًا من شأنه أن يؤثر على تأشيرات السياح والطلاب بالإضافة إلى تأشيرات المهاجرين الأخرى، مع بعض الاستثناءات، وهم: إريتريا وهايتي ولاوس وميانمار وجنوب السودان ـ

إنفوجراف

الدول الـ43 التي تدرس أمريكا فرض قيود السفر عليها

الفئة الأولى: تشمل 11 دولة يُمنع مواطنوها بشكل قاطع من دخول أمريكا

أفغانستان وإيران وسوريا والصومال والسودان واليمن وليبيا وكوبا وكوريا الشمالية وفنزويلا وبوتان

الفئة الثانية: تشمل 5 دول تواجه تعليقًا جزئيًا من شأنه أن يؤثر على تأشيرات السياح والطلاب المهاجرين

إريتريا وهايتي ولاوس وميانمار وجنوب السودان ـ

الفئة الثالثة: تشمل 27 دولة سيتم النظر فيها بشأن تعليق جزئي لإصدار التأشيرات الأمريكية

باكستان، تركمانستان، روسيا، سيراليون، أنغولا، أنتيغوا وبربودا، بنين، بوركينا فاسو، كمبوديا، الكاميرون، الرأس الأخضر، تشاد، جمهورية الكونغو الديمقراطية، دومينيكا، غينيا الاستوائية، غامبيا، ليبيريا، ملاوي، مالي، موريتانيا، سانت كيتس ونيفيس، سانت لوسيا، ساو تومي، برينسيبي، فانواتو وزمبابوي.

وفي المركز الأخير، تأتي المجموعة الثالثة "الأصفر" والتي سيتم النظر فيها بشأن تعليق جزئي لإصدار التأشيرات الأمريكية لـ27 دولة، منها دول أفريقية، إذا لم تبذل حكوماتها جهودًا لمعالجة أوجه القصور في غضون 60 يومًا، وفقًا للمسودة الأمريكية.

والدول الـ27 هى: باكستان، تركمانستان، روسيا، سيراليون، أنغولا، أنتيغوا وبربودا، بنين، بوركينا فاسو، كمبوديا، الكاميرون، الرأس الأخضر، تشاد، جمهورية الكونغو الديمقراطية، دومينيكا، غينيا الاستوائية، غامبيا، ليبيريا، ملاوي، مالي، موريتانيا، سانت كيتس ونيفيس، سانت لوسيا، ساو تومي، برينسيبي، فانواتو وزمبابوي.

وبرغم وضع مسودة القائمة التي أعدتها الحكومة الأمريكية، أوضح مسؤول أمريكي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أنه من المحتمل أن تحدث تغييرات في القائمة وأنه لم تتم الموافقة عليها بعد من قِبل الإدارة، بما في ذلك وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، وفق وكالة "رويترز".

ويوم تنصيبه رئيسًا للولايات المتحدة في 20 يناير الماضي، أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يطالب بتكثيف التدقيق الأمني لأي أجنبي يسعى للقبول في الولايات المتحدة للكشف عن تهديدات الأمن القومي.

وطالب الأمر التنفيذي عددًا من أعضاء مجلس الوزراء الأمريكي بتقديم قائمة بحلول 21 مارس بالدول التي يجب تعليق السفر منها جزئيًا أو كليًا لأن "معلومات التدقيق والفحص الخاصة بهم ناقصة جدًا"، حسب الأمر.

ويأتي هذا الإجراء تنفيذًا للخطة الانتخابية بشأن الهجرة التي أعلنها ترامب في خطاب ألقاه في أكتوبر 2023، وتعهد بتقييد الأشخاص من قطاع غزة وليبيا والصومال وسوريا واليمن و"في أي مكان آخر يهدد أمن الولايات المتحدة"، وفق تعبيره.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يتخذ فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إجراءات صارمة بشأن الهجرة، ففي عام 2018 فرض ترامب خلال ولايته الأولى حظرًا على المسافرين من 7 دول ذات أغلبية مسلمة، القرار الذي أيدته المحكمة العليا من العام ذاته.