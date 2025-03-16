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هز إسرائيل.. فيديو مسرب لجنود الاحتلال في غزة خلال عيد المساخر اليهودي

01:25 م الأحد 16 مارس 2025

جنود الاحتلال فى قطاع غزة

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(وكالات)

كشفت هيئة البث الإسرائيلية عن لقطات مصورة، قالت إنه أظهر مشاهد لانهيار "الانضباط العسكري" داخل صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وذلك خلال احتفال جنود الكتيبة 7015 بعيد المساخر اليهودي "البوريم".

وبحسب التقرير، أطلق الجنود النار بشكل عشوائي أثناء الاحتفال، فيما ظهر أحد القادة مرتديًا قبعة مهرج وهو يقرأ من أحد أسفار الكتاب المقدس اليهودي، وعند وصوله إلى اسم "هامان" – الشخصية التاريخية التي يُحتفل بهزيمتها في العيد – أطلق الجنود وابلًا من الرصاص في الهواء.

وبحسب الهيئة العبرية، أثار الفيديو غضبًا داخل الأوساط العسكرية الإسرائيلية، حيث وصف مسؤولون في جيش الاحتلال الحادث بأنه يعكس "انهيارًا في الانضباط العسكري وتجاهلًا تامًا لإجراءات إطلاق النار"، مؤكدين أن ما حدث يتناقض مع قيم الجيش وتعليماته الميدانية.

وعلى إثر الحادثة، قررت قيادة الجيش إبعاد قائد الفصيل والجنود المتورطين من قطاع غزة بشكل فوري، كما أعلنت أنها ستتخذ إجراءات تأديبية بحقهم.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: "سلوك الجنود الذي ظهر في الفيديو لا يعكس قيم الجيش الإسرائيلي، ولا يتوافق مع الإجراءات الصارمة التي نلتزم بها. نحن نتعامل مع هذه الحادثة بجدية تامة، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرارها".

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جنود الاحتلال إسرائيل عيد المساخر اليهودي
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