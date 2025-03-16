حكومة بوركينا فاسو تنفي تورط جيشها في هجوم على المدنيين

واجادوجو - (د ب أ)

أفادت الحكومة العسكرية في بوركينا فاسو بأن مقاطع الفيديو المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تشير إلى تورط قواتها المسلحة في هجوم على المدنيين، "كاذبة ومُضللة".

وقالت الحكومة في بيان لها، إنها تعتقد أن الأحداث "تم تزييفها لتشويه سمعة القوات المسلحة الوطنية وترهيب السكان".

ويأتي البيان بعد الانتقادات التي وجهها حزب "حركة إس إي إن إس" السياسي لصمت الحكومة إزاء الهجمات التي وقعت في العاشر من شهر مارس الجاري في ريف سولينزو.

وعلى صعيد متصل، ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية في مطلع الأسبوع، أنها حللت تسجيل الفيديو ووجدت أن هناك ميليشيات تقودها الحكومة متورطة في "المذبحة" التي أسفرت عن مقتل العشرات.

وبحسب هيومن رايتس ووتش، فقد أفادت مصادر بأنه في يومي 10 و11 من مارس الجاري، قامت قوات الأمن وميليشيات متحالفة معها بعمليات واسعة النطاق ضد جماعة الفولاني العرقية.

جدير بالذكر أن شعب الفولان يمثل واحدة من أكبر المجموعات العرقية في منطقة الساحل وغرب أفريقيا.