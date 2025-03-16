ماذا قال ترامب عن أسباب شن عمليات عسكرية ضد الحوثيين باليمن؟

(وكالات)

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أوامر للجيش الأمريكي بشن عمليات عسكرية "قوية وحاسمة" ضد جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، متهمًا الجماعة بتنفيذ ما أسماها هجمات "إرهابية وعمليات قرصنة" استهدفت السفن والطائرات الأمريكية في المنطقة.

وفي بيان رسمي، هاجم ترامب إدارة سلفه جو بايدن، معتبرًا أن ردها الضعيف على التهديدات الحوثية شجع الجماعة اليمنية على مواصلة هجماتهم. وقال ترامب إن الهجمات المتكررة جعلت الممرات المائية الحيوية مثل قناة السويس والبحر الأحمر وخليج عدن غير آمنة، مشيرًا إلى أن آخر سفينة حربية أمريكية حاولت عبور البحر الأحمر تعرضت لأكثر من 12 هجومًا حوثيًا قبل أربعة أشهر.

واتهم ترامب إيران بتمويل ودعم الحوثيين، قائلًا إنهم استخدموا صواريخ لاستهداف الطائرات الأمريكية وقوات الحلفاء، مما أدى إلى خسائر اقتصادية بمليارات الدولارات وتعريض أرواح الأبرياء للخطر.

وتوعد ترامب الحوثيين برد أمريكي ساحق، قائلًا: "لقد انتهى وقتكم، ويجب أن تتوقف هجماتكم بدءًا من اليوم. إذا لم تفعلوا ذلك، فسنلقي عليكم الجحيم بشكل غير مسبوق".

كما وجه تحذيرًا شديد اللهجة إلى إيران، مؤكدًا أن على طهران وقف دعمها للحوثيين وعدم تهديد حرية الملاحة العالمية. وقال: "لا تهددوا الشعب الأمريكي أو رئيسه. إذا فعلتم ذلك، فاحذروا، لأن أمريكا ستحاسبكم ولن نكون لطفاء معكم".

وكشف ترامب أن القوات الأمريكية بدأت بالفعل في تنفيذ هجمات جوية مكثفة ضد قواعد الحوثيين وقادتهم ومنظوماتهم الدفاعية، بهدف حماية السفن الأمريكية واستعادة حرية الملاحة في البحر الأحمر.

ويأتي هذا التصعيد بعد إعلان الحوثيين استعدادهم لاستئناف استهداف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر اعتبارًا من الثلاثاء المقبل، بعد تعليق مؤقت لعملياتهم عقب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الذي تم التوصل إليه في 19 يناير الماضي.