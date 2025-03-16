إعلان

موسكو تطالب واشنطن بالوقف الفوري لعملياتها العسكرية في اليمن

12:47 م الأحد 16 مارس 2025

سيرجي لافروف

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

موسكو - (د ب أ)

بحث وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، مع نظيره الأمريكي، ماركو روبيو، خلال اتصال هاتفي، سبل تنفيذ التفاهمات التي جرى التوصل إليها خلال اجتماع الوفدين الروسي والأمريكي رفيعي المستوى في الرياض الشهر الماضي.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، "بمبادرة من الجانب الأمريكي، جرت محادثة هاتفية بين وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، ونظيره الأمريكي ماركو روبيو"، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وتم بحث جوانب محددة لتنفيذ التفاهمات التي جرى التوصل إليها، خلال اجتماع مسؤولين روس وأمريكيين رفيعي المستوى بالرياض في 18 فبراير الماضي، واتفق لافروف وروبيو على البقاء على تواصل.

وأضاف البيان أن روبيو "قدم معلومات بشأن قرار بدء عملية عسكرية ضد قوات (جماعة أنصار الله اليمنية) في منطقة البحر الأحمر".

وشدد لافروف، بحسب البيان، على الحاجة إلى الوقف الفوري لاستخدام القوة ضد "أنصار الله"، وأهمية انخراط جميع الأطراف المعنية في حوار سياسي من أجل إيجاد حل يحول دون إراقة المزيد من الدماء.

وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأحد، تجدد الغارات الأمريكية على مناطق سيطرتها في محافظة صعدة معقل الجماعة (شمال غربي اليمن).

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سيرجي لافروف موسكو اليمن واشنطن
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

بعد وصوله لمستويات تاريخية.. هل الوقت مناسب لشراء الذهب؟
إزاي ده يحصل؟.. عرض أزياء في إفطار المطرية يثير جدلًا.. والشركة المنظمة ترد