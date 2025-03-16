موسكو تطالب واشنطن بالوقف الفوري لعملياتها العسكرية في اليمن

موسكو - (د ب أ)

بحث وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، مع نظيره الأمريكي، ماركو روبيو، خلال اتصال هاتفي، سبل تنفيذ التفاهمات التي جرى التوصل إليها خلال اجتماع الوفدين الروسي والأمريكي رفيعي المستوى في الرياض الشهر الماضي.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، "بمبادرة من الجانب الأمريكي، جرت محادثة هاتفية بين وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، ونظيره الأمريكي ماركو روبيو"، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وتم بحث جوانب محددة لتنفيذ التفاهمات التي جرى التوصل إليها، خلال اجتماع مسؤولين روس وأمريكيين رفيعي المستوى بالرياض في 18 فبراير الماضي، واتفق لافروف وروبيو على البقاء على تواصل.

وأضاف البيان أن روبيو "قدم معلومات بشأن قرار بدء عملية عسكرية ضد قوات (جماعة أنصار الله اليمنية) في منطقة البحر الأحمر".

وشدد لافروف، بحسب البيان، على الحاجة إلى الوقف الفوري لاستخدام القوة ضد "أنصار الله"، وأهمية انخراط جميع الأطراف المعنية في حوار سياسي من أجل إيجاد حل يحول دون إراقة المزيد من الدماء.

وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأحد، تجدد الغارات الأمريكية على مناطق سيطرتها في محافظة صعدة معقل الجماعة (شمال غربي اليمن).