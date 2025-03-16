ترامب يقلص مهام مبعوثه الخاص: كيث كيلوج مسؤول عن أوكرانيا فقط

واشنطن - (د ب أ)

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن المبعوث الأمريكي الخاص لأوكرانيا وروسيا كيث كيلوج سيكون مسؤولا من الآن فصاعدا عن أوكرانيا فقط، مما يقلص نطاق مهامه.

وكتب ترامب على منصته "تروث سوشيال": "يسعدني أن أعلن تعيين الجنرال كيث كيلوج مبعوثا خاصا لأوكرانيا".

ولم يذكر ترامب أنه كان قد كلف الضابط العسكري السابق في نوفمبر الماضي بمهمة التفاوض لإنهاء الحرب في أوكرانيا وأن يكون مبعوثا خاصا لكل من أوكرانيا وروسيا.

وأفادت شبكة "إن بي سي" الأمريكية بأن الكرملين ضغط على ترامب لتقليص مهام كيلوج، مدعيا أنه متحيز لصالح أوكرانيا.

ولم يشارك كيلوج في المحادثات التي جرت في وقت سابق من هذا الأسبوع بين الولايات المتحدة وأوكرانيا في السعودية، والتي أعلنت خلالها كييف استعدادها لقبول وقف إطلاق نار لمدة 30 يوما إذا وافقت روسيا.

كما لم يشارك كيلوج في المحادثات مع روسيا التي تلت ذلك، حيث زار المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف موسكو لمناقشة إمكانية وقف إطلاق النار.

وقال ترامب في منشوره إن كيلوج سيتفاوض مباشرة مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مشيرا إلى أن المبعوث الأمريكي يتمتع بعلاقة عمل جيدة مع القيادة في كييف.

وفي منشور منفصل، نفى ترامب التقارير الإعلامية التي تفيد بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جعل ويتكوف ينتظر تسع ساعات قبل الاجتماع معه. وكتب ترامب:"لم يكن هناك أي انتظار على الإطلاق"، مؤكدا أن الاجتماعات كانت "مثمرة".