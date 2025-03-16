انفجار اللاذقية يخلف 34 قتيلًا ومصابًا.. والدفاع المدني السوري يعلن انتهاء عمليات البحث

(وكالات)

أعلن الدفاع المدني السوري، اليوم الأحد، انتهاء عمليات البحث والإنقاذ في موقع المبنى السكني المنهار في حي الرمل الجنوبي بمدينة اللاذقية، وذلك بعد 14 ساعة متواصلة من الجهود المكثفة التي شاركت فيها أربع فرق إنقاذ.

وأكد الدفاع المدني أن الحصيلة النهائية للكارثة بلغت 16 قتيلاً، بينهم 5 نساء و5 أطفال، بالإضافة إلى 18 مصاباً، من بينهم 6 أطفال.

وانهار المبنى المؤلف من أربعة طوابق جراء انفجار عنيف وقع مساء السبت داخل محل خردوات أسفل المبنى، حيث كان العاملون بالمحل يحاولون تفكيك جسم غير منفجر من مخلفات الحرب بطريقة غير آمنة، مما تسبب في انفجار هائل أدى إلى انهيار المبنى بالكامل.