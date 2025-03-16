الأونروا: لم تدخل أي إمدادات إلى قطاع غزة منذ 2 مارس

وكالات

قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إنه لم تدخل أي إمدادات إلى قطاع غزة منذ الثاني من مارس الجاري عندما أعلنت السلطات الإسرائيلية وقف المساعدات الإنسانية.

وأضافت الأونروا، أن العملية العسكرية الإسرائيلية المستمرة في الضفة الغربية أدت إلى نزوح أكثر من 35 ألف فلسطيني.

وفي مطلع مارس الجاري، أعلنت إسرائيل وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وبعد أيام من هذا القرار، تم وقف إمداد غزة من الكهرباء، بهدف الضغط على حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وأثارت هذه الخطوات إدانات عربية ودولية واسعة، محذرة من حدوث كارثة إنسانية في القطاع الفلسطيني المدمر جراء الحرب الإسرائيلية.