مجزرة بيت لاهيا.. جيش الاحتلال يعلق على استهداف صحفيين في غزة

(وكالات)

علق جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، على المجزرة التي شنتها قواته في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، زاعما أن الهجوم استهدف عناصر من أفراد المقاومنة الفلسطينية.

وشنت مسيرة تابعة لجيش الاحتلال هجوما أسفر عن استشهاد تسعة فلسطينيين.

وادعى جيش الاحتلال أن "العديد من عناصر المقاومة يعملون تحت ستار أنهم صحفيون في غزة"، مشيرا إلى أنه تم استهدافهم في الهجوم على بيت لاهيا.

وزعم الجيش الإسرائيلي أن "عناصر المقاومة الذين تم استهدافهم كانوا يستخدمون طائرة بدون طيار مخصصة لتنفيذ هجمات ضد القوات الإسرائيلية العاملة في غزة وكانت الطائرة بدون طيار، يتم استخدامها بشكل مستمر من قبل منظمة الجهاد الإسلامي".

وذكر جيش الاحتلال أسماء ستة رجال من بينهم رجلان ادعى أنهما يعملان "تحت ستار" مراسلين لوسائل إعلام، ورجل زعم المنشور أنه "تسلل إلى إسرائيل" خلال الهجمات التي وقعت في أكتوبر الأول 2023.

وكانت وزارة الصحة في غزة قد ذكرت أن ما لا يقل عن تسعة فلسطينيين استشهدوا في غارتين جويتين إسرائيليتين في بلدة بيت لاهيا شمال غزة، أمس السبت.

وقال مركز حماية الصحفيين الفلسطينيين إن الشهداء بينهم ثلاثة صحفيين فلسطينيين كانوا يوثقون توزيع المساعدات. وحدد المسؤول الصحي المحلي فارس عوض أحدهم وهو محمود سليم، الذي كان يشغل طائرة مسيرة.

ووصف بيان صادر عن حماس الهجوم بأنه "تصعيد خطير" يهدف إلى "إفشال أي فرصة" لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

