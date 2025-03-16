إسرائيل تستعد لمواجهة هجوم محتمل من الحوثيين

وكالات



أفادت مجلة "إيبوك" الإسرائيلية، بأن إسرائيل تستعد لاحتمال قيام جماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة.



وقالت المجلة العبرية، إن إسرائيل تلقت تحديثًا مسبقًا بشأن الهجوم الأمريكي على الحوثيين في اليمن، مشيرة إلى أن هناك تقديرات أمنية تتوقع أن الصراع العسكري بين أمريكا والحوثيين قد يستمر لفترة طويلة.



وكان موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي، كشف أن الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل مسبقًا بضرباتها على الحوثيين في اليمن.



وشنت الولايات المتحدة ضربات عسكرية كبيرة النطاق على اليمن، أمس السبت، قالت إنها ردًا على هجمات جماعة الحوثي على حركة الشحن في البحر الأحمر، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.



وحذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الحوثيين من أنه إن لم يتوقفوا عن شن الهجمات فسيشهدون جحيمًا لم يروا مثله من قبل.



وقال أحد المسؤولين، إن الضربات الأمريكية على اليمن قد تستمر لأيام وربما لأسابيع، وتعد أكبر عملية عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط منذ تولي ترامب منصبه في يناير الماضي.