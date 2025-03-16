سفير مصر يكشف مفاجأة عن المصريين المسحوب جنسيتهم الكويتية

(وكالات)

كشف السفير المصري في الكويت، أسامة شلتوت، عن تلقي القنصلية المصرية طلبات من مواطنين فقدوا جنسيتهم الكويتية ويسعون لاستعادة جنسيتهم المصرية، مؤكدًا أن الإجراءات تسير وفق القوانين المعمول بها في البلاد.

وأوضح شلتوت، في تصريحات خاصة لصحيفة "القبس" الكويتية، أن التشريعات المصرية تتيح ازدواج الجنسية، كما تنظم آليات التنازل عنها وإمكانية استردادها.

وأشار شلتوت، إلى أن من يرغب في استعادة جنسيته المصرية بإمكانه التقدم بطلب رسمي إلى القنصلية، حيث يتم دراسة الطلب ومراجعة المستندات المطلوبة، على أن تستغرق عملية إعادة الجنسية ما بين ثلاثة أشهر وعام كامل.

وأكد السفير أن الإجراءات تسير وفق المسارات القانونية، مشددًا على التزام الجهات المصرية بضمان حقوق المواطنين وفقًا للقانون.