إعلام إسرائيلي: نتنياهو أرسل مبعوثين إلى بن غفير لإقناعه بالعودة للحكومة مقابل المليارات

وكالات

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أرسل مؤخرًا مبعوثين لوزير الأمن القومي المستقيل إيتمار بن غفير عرضوا عليه مليارات الشواكل مقابل عودته إلى الائتلاف الحكومي.

وقالت الصحيفة العبرية، إن محاولات نتنياهو إقناع بن غفير بالعودة للحكومة جاءت نظرًا لحاجته لتمرير الميزانية بالكنيست الإسرائيلي.

وأشارت "يديعوت أحرونوت"، إلى أن بن غفير وضع شروطًا لعودته للحكومة من بينها العودة للقتال في قطاع غزة.

ومن جانبه، نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي التقارير، وقال إن نتنياهو مهتم بعودة بن غفير لكنه لم يعرض عليه المليارات.

واستقال وزير الأمن القومي السابق إيتمار بن غفير، في يناير الماضي عقب دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ. وكان السياسي اليميني المتطرف من أكثر المعارضين لإنهاء حرب غزة.