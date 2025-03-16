واشنطن تبلغ موسكو بتفاصيل عمليتها العسكرية ضد الحوثيين في اليمن

واشنطن - (د ب أ)

أطلع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف خلال محادثة هاتفية على العملية العسكرية الأمريكية ضد جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، وذلك حسبما أفادت وزارة الخارجية الأمريكية.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن الخارجية الأمريكية قولها: ”"أطلع ماركو روبيو نظيره الروسي على عمليات الردع العسكرية الأمريكية ضد الحوثيين المدعومين من إيران".

وأوضحت الخارجية أن روبيو "أكد على أن استمرار هجمات الحوثيين على سفن الجيش الأمريكي والسفن التجارية الأمريكية في البحر الأحمر لن يتم التسامح معها".