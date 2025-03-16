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أوكرانيا تعلن ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 894 ألفا و240 جنديا

11:00 ص الأحد 16 مارس 2025

حرب-اوكرانيا

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كييف - (د ب أ)

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأحد، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو 894 ألفا و240 جنديا، بينهم 1400 لقوا حتفهم، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الأحد.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 10325 دبابة، منها 10 دبابات أمس السبت، و21478 مركبة قتالية مدرعة، و24561 نظام مدفعية، و1317 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1104 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 370 طائرة حربية، و331 مروحية، و29413 طائرة مسيرة، و3121 صواريخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و40684 من المركبات وخزانات الوقود، و3777 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.

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