بعد رسالة ترامب.. قائد الحرس الثوري الإيراني يهدد بالرد على أي هجوم

وكالات

علق قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، على الهجمات الأمريكية ضد اليمن، قائلًا إن "الولايات المتحدة لم تتعلم الدرس التاريخي بأن الحرب لا تعتبر حلًا لمشاكلها".

وأضاف سلامي، "لن نبدأ الحروب لكن إذا تم تهديدنا من أي جهة فسيكون ردنا حاسمًا ومصيريًا"، محذرًا من أن أي تهديد يتحول إلى الفعل ضد إيران سيواجه برد صارم وحازم ومدمر من جانبها.

وقال قائد الحرس الثوري الإيراني، إن طهران ليس لديها دور في تنظيم ووضع سياسات جبهة المقاومة بما في ذلك أنصار الله (الحوثيين) في اليمن، مشيرًا إلى أن أنصار الله كممثلين للشعب اليمني يتخذون قراراتهم الاستراتيجية والعملياتية بأنفسهم.

وشنت الولايات المتحدة ضربات عسكرية كبيرة النطاق على اليمن، أمس السبت، قالت إنها ردًا على هجمات جماعة الحوثي على حركة الشحن في البحر الأحمر، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وحذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الحوثيين من أنه إن لم يتوقفوا عن شن الهجمات فسيشهدون جحيمًا لم يروا مثله من قبل.

وطالب ترامب، إيران "بوقف فوري" للدعم الذي تقدمه للحوثيين، متوعدًا بمحاسبة طهران "بشكل كامل" على تصرفات وكلائها.

ومن جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن الولايات المتحدة "ليس لها الحق في إملاء" سياسة إيران الخارجية.

وكتب عراقجي على حسابه بمنصة "إكس": "الحكومة الأمريكية ليس لديها سلطة ولا حق في إملاء سياسة إيران الخارجية"، داعيًا إلى "وقف قتل الشعب اليمني".

و قال أحد المسؤولين إن الضربات الأمريكية على اليمن قد تستمر لأيام وربما لأسابيع، وتعد أكبر عملية عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط منذ تولي ترامب منصبه في يناير الماضي، وتأتي في الوقت الذي تصعد فيه الولايات المتحدة الضغوط على طهران بينما تحاول جلبها إلى طاولة المفاوضات على برنامجها النووي.