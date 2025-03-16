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وفاة 50 شخصًا جراء حريق بملهى ليلي في مقدونيا الشمالية

10:24 ص الأحد 16 مارس 2025

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سكوبيه - (د ب أ)

لقي ما لا يقل عن 50 شخصا حتفهم في حريق بملهى ليلي في مقدونيا الشمالية، حسبما ذكرت وكالة "ميا" للأنباء نقلا عن وزارة الداخلية.

ووقعت الكارثة في بلدة كوتشاني الصغيرة، على بعد نحو 100 كيلومتر شرق سكوبيه، عندما كانت فرقة موسيقية مشهورة في البلاد تقدم حفلا موسيقيا في الملهى الليلي.

وذكرت تقارير إعلامية أن عددا كبيرا من الأشخاص أصيبوا أيضا جراء الحريق. وقد تجاوز عدد الإصابات القدرة الاستيعابية لمستشفى البلدة، وتم نقل العديد من المصابين إلى العاصمة سكوبيه.

وذكرت وزارة الداخلية أن سبب الحريق هو استخدام ألعاب نارية. ولم تدل الوزارة بعد بتفاصيل.

وبحسب محطة "كوكاني تي في" التلفزيونية المحلية، اندلع الحريق بسبب المعدات التقنية المستخدمة في المؤثرات الضوئية للحفل. ووفقا للبيانات، كان يتواجد مئات الشباب في الحانة المزدحمة وقت وقوع الكارثة.

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