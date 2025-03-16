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قوات الاحتلال تواصل اقتحاماتها في الضفة الغربية وتعتقل 5 فلسطينيين

07:56 ص الأحد 16 مارس 2025

قوات خاصة إسرائيلية

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وكالات

تواصل القوات الإسرائيلية تصعيدها في مختلف محافظات الضفة الغربية، لاسيما في المحافظات الشمالية التي تشهد عمليات اقتحام شبه يومية منذ أكثر من شهر ونصف.

في الساعات الأولى من فجر اليوم الأحد، اقتحمت القوات الإسرائيلة بلدتي عنبتا وبلعا شرقي طولكرم شمالي الضفة الغربية.

وقالت مصادر محلية، إن مدرعتين عسكريتين دخلتا بلدة عنبتا عبر حاجز "عناب" العسكري، وجابتا الشوارع الرئيسية، مما أدى إلى إعاقة حركة المواطنين والمركبات، واستمرت القوات الإسرائيلية في الاقتحام باتجاه بلدة بلعا المجاورة قبل أن تعود أدراجها إلى عنبتا.

وفي التفاصيل، نشرت القوات الإسرائيلية فرق مشاة داخل عنبتا، حيث داهم الجنود أحد المقاهي على الشارع الرئيسي وخربوا محتوياته ودققوا في هويات الشبان المتواجدين فيه، كما فتشوا هواتفهم النقالة واعتدوا على عدد منهم، ولم يُبلغ عن أي اعتقالات خلال هذه العملية، وفقا لروسيا اليوم.

أما في محافظة رام الله فقد اقتحمت القوات الإسرائيلية قريتي دير ابزيع وشقبا غربي المحافظة.

وقالت مصادر أمنية، إن قوة عسكرية اقتحمت دير ابزيع واحتجزت شابا بعد مداهمة منزله.

كما شهدت قرية شقبا اقتحاما مشابها، دون أن يُسجل أي اعتقالات أو مداهمات إضافية.

وفي محافظة القدس، فقد اعتقلت القوات الإسرائيلية 5 شبان من بلدة عناتا شمال شرق المدينة، وأكدت محافظة القدس أن المعتقلين جميعهم من عائلة الزلباني.

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