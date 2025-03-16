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"وول ستريت جورنال": الهجمات الأمريكية على اليمن لها 3 أهداف

07:20 ص الأحد 16 مارس 2025

الضربة الأمريكية للحوثيين

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وكالات

قالت "وول ستريت جورنال"، إن الهجمات الأمريكية على اليمن لها 3 أهداف، هي ضرب منصات إطلاق الصواريخ التابعة للحوثيين، واستهداف قادة الجماعة، وتوجيه رسالة إلى إيران، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وأكدت مصادر طبية مقربة من الحوثيين، أن القصف الأمريكي على اليمن، أسفر عن مقتل 31 مدنيا وإصابة 101 معظمهم أطفال ونساء.

وأعلن الحوثيون بوقوع سلسلة انفجارات في مناطقهم مساء السبت، في العاصمة صنعاء وفي محافظة صعدة شمالي اليمن، مع تقارير عن المزيد من الضربات الجوية في تلك المناطق في ساعة مبكرة من صباح الأحد.

وأظهرت صور متداولة على الإنترنت أعمدة من الدخان الأسود تتصاعد فوق منطقة مجمع مطار صنعاء، الذي يضم منشأة عسكرية كبيرة.

كما أبلغ الحوثيون عن ضربات جوية في وقت مبكر من صباح الأحد على محافظات الحديدة والبيضاء ومأرب.

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