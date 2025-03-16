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33 قتيلا حصيلة العواصف والأعاصير في الولايات المتحدة

06:42 ص الأحد 16 مارس 2025

أعاصير الولايات المتحدة

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وكالات

لقي ما لا يقل عن 33 شخصا مصرعهم، بينما أصيب العشرات بعد أن اجتاحت أعاصير وعواصف مناطق واسعة في وسط الولايات المتحدة وجنوبها.

وعرضت وسائل إعلام محلية لقطات أظهرت انهيار أسقف منازل وانقلاب شاحنات كبيرة، في حين حذر خبراء الأرصاد الجوية من هبوب مزيد من الأعاصير نهاية هذا الأسبوع، وفقا لما ذكرته الغد.

وأكدت دوريات الطرق السريعة في ولاية ميسوري أن السلطات المحلية تعمل بلا كلل لمساعدة المحتاجين وتقييم الأضرار.

وقالت شرطة الولاية، إن الكثير من الأشجار وأعمدة كهرباء سقطت، إضافة إلى أضرار لحقت بالمباني السكنية والتجارية، مع تأثر بعض المناطق بشدة "بالأعاصير والعواصف الرعدية وتساقط حبات البرد الكبيرة".

وأفادت الشرطة بمصرع 6 أشخاص في مقاطعة واين بولاية ميسوري، و3 في مقاطعة أوزارك، حيث أُبلغ أيضا عن إصابات متعددة، وحالة وفاة واحدة في كل من مقاطعتي بتلر وجيفرسون.

وإلى الجنوب في تكساس، أفادت السلطات المحلية، وفاة 4 أشخاص في حوادث مرورية مرتبطة بعواصف رملية وحرائق أدت إلى انخفاض الرؤية على الطرق.

وفي ولاية أركنسو المجاورة، قال مسؤولون إن 3 أشخاص لقوا حتفهم وإن 29 آخرين أصيبوا جراء العاصفة.

ويتوقع هبوب مزيد من الأعاصير السبت في ولايات لويزيانا وأركنسو وميسيسيبي وتينيسي.

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