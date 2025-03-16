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بمُدرعتين.. قوات الاحتلال تقتحم "عنبتا وبلعا" شرق طولكرم

06:37 ص الأحد 16 مارس 2025

قوات الاحتلال أرشيفية

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وكالات

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، بلدتي عنبتا وبلعا شرق طولكرم.

قالت مصادر محلية، إن مدرعتين عسكريتين اقتحمتا بلدة عنبتا من جهة حاجز "عناب" العسكري، وجابتا الشارع الرئيسي وشارع السكة، ما تسبب في إعاقة حركة المركبات والمواطنين، وواصلتا سيرهما باتجاه بلدة بلعا المجاورة، قبل أن تعودا مجددا إلى عنبتا.

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال نشرت فرق مشاة في عنبتا بالتزامن مع اقتحام المدرعتين، وأن الجنود داهموا أحد المقاهي على الشارع الرئيسي، وخربوا محتوياته ودققوا في هويات الشبان المتواجدين فيه، كما فتشوا هواتفهم النقالة ونكلوا بعدد منهم، دون أن يبلغ عن أي اعتقالات، وفقا لما ذكرته وفا.

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