نتنياهو: إسرائيل مستعدة لمواصلة محادثات وقف إطلاق النار في غزة



وكالات

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل مستعدة لمواصلة محادثات وقف إطلاق النار في غزة بناء على رد الوسطاء على اقتراح أمريكي بالإفراج عن 11 من المحتجزين الأحياء ونصف القتلى.

ووجه نتنياهو فريق التفاوض بالاستعداد لمواصلة المحادثات وفقا لرد الوسطاء على مقترح ويتكوف.

وذكر المكتب أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أجرى مناقشة حول موضوع المحتجزين بمشاركة الوزراء وفريق التفاوض ورؤساء الأجهزة الأمنية، وفقا لما ذكرته الغد.

وطالب متحدث باسم حركة حماس، الولايات المتحدة، بالضغط على إسرائيل للالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم حركة حماس، حازم قاسم، السبت، إن الحركة ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن الإدارة الأميركية بقيادة الرئيس دونالد ترمب جزء رئيسي من الاتفاق.

وقال متحدث حماس، إن لغة التهديد لا تخدم إطلاق سراح جميع المحتجزين، مطالبًا بأن تضغط الولايات المتحدة على الاحتلال للالتزام بما تم التوقيع عليه في اتفاق وقف إطلاق النار.