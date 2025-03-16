إعلان

نتنياهو: إسرائيل مستعدة لمواصلة محادثات وقف إطلاق النار في غزة

06:33 ص الأحد 16 مارس 2025

بنيامين نتنياهو

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


وكالات

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل مستعدة لمواصلة محادثات وقف إطلاق النار في غزة بناء على رد الوسطاء على اقتراح أمريكي بالإفراج عن 11 من المحتجزين الأحياء ونصف القتلى.

ووجه نتنياهو فريق التفاوض بالاستعداد لمواصلة المحادثات وفقا لرد الوسطاء على مقترح ويتكوف.

وذكر المكتب أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أجرى مناقشة حول موضوع المحتجزين بمشاركة الوزراء وفريق التفاوض ورؤساء الأجهزة الأمنية، وفقا لما ذكرته الغد.

وطالب متحدث باسم حركة حماس، الولايات المتحدة، بالضغط على إسرائيل للالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم حركة حماس، حازم قاسم، السبت، إن الحركة ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن الإدارة الأميركية بقيادة الرئيس دونالد ترمب جزء رئيسي من الاتفاق.

وقال متحدث حماس، إن لغة التهديد لا تخدم إطلاق سراح جميع المحتجزين، مطالبًا بأن تضغط الولايات المتحدة على الاحتلال للالتزام بما تم التوقيع عليه في اتفاق وقف إطلاق النار.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بنيامين نتنياهو نتنياهو وقف إطلاق النار وقف إطلاق النار في غزة إسرائيل حماس
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

إزاي ده يحصل؟.. عرض أزياء في إفطار المطرية يثير جدلًا.. والشركة المنظمة ترد
نشرة الفتاوى| حكم قضاء الصلاة عن المتوفى والطلاق عن طريق الهاتف وأحكام مهمة يوضحها المفتي
وجوه مستبشرة وقلوب فرحة.. 11 لقطات ومشاهد من إفطار المطرية