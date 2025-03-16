الأمم المتحدة: السوريون يعيشون مرحلة جديدة بعد 14 عامًا من الصراع



وكالات

صرح نائب منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية ديفيد كاردن، أن السوريين يعيشون مرحلة جديدة بعد 14 عاما من الصراع.

وقال كاردن: "يعيش السوريون مرحلة جديدة بعد 14 عاما من الصراع آملين بمستقبل أفضل"، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف: "تستخدم الأمم المتحدة وبالتعاون مع شركائها جميع طرق الوصول بما فيها عبر الحدود وذلك لإيصال المساعدات إلى سكان مخيمات إدلب والفئات الأكثر ضعفا في جميع أنحاء سوريا، لكن هنالك حاجة ماسة إلى المزيد من التمويل".

وفي وقت سابق، أفاد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن المنظمة الدولية تحتفظ بوجودها في المناطق الساحلية بسوريا، حيث اندلعت اشتباكات عنيفة.

وأشار دوجاريك إلى أنه تم إجلاء بعض موظفي المنظمة من تلك المناطق.