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البيت الأبيض: الحوثيون استهدفوا السفن الأمريكية أكثر من 300 مرة منذ 2023

03:18 ص الأحد 16 مارس 2025

السفن العسكرية الأمريكية

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وكالات

أعلن البيت الأبيض، أن الحوثيين استهدفوا السفن الأمريكية العسكرية والتجارية أكثر من 300 مرة منذ عام 2023.

وأشار البيت الأبيض في بيان له، إلى أنه تم استهداف السفن العسكرية 174 مرة والتجارية 145 مرة.

وأضاف البيان، أنه لا يمكن لأي قوى إرهابية الحيلولة دون تحرك السفن التجارية والعسكرية الأمريكية بحرّية في الطرق البحرية في العالم.

وقال البيت الأبيض، إن أعمال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "يجب أن تضع حدا لذلك"، وفقا لروسيا اليوم.

يأتي ذلك بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب، أنه أمر بشن ضربات عسكرية ضد حركة "أنصار الله" الحوثيين في اليمن، التي صنفتها إدارة ترامب "تنظيما إرهابيا أجنبيا".

ووجه الطيران الأمريكي ضربات إلى مواقع للحوثيين في عدد من المحافظات اليمنية، بما فيها ذمار والبيضاء وصعدة، والعاصمة صنعاء، مما أسفر عن سقوط قتلى، حسب وسائل الإعلام اليمنية.

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