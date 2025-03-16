البيت الأبيض: الحوثيون هاجموا سفننا الحربية 174 مرة خلال 2023

وكالات

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقف في وجه الإرهاب ويحمي التجارة الدولية، لافتة إلى أن إجراءاته وقيادته تسير نحو وضع حد لتعرض أمن الولايات المتحدة الاقتصادي والوطني لهجوم الحوثيين.

وأشارت ليفيت، إلى أن الحوثيين هاجموا وهددوا أفرادا أمريكيين في الخارج وحلفاء واشنطن في المنطقة، مضيفة "لن تمنع أي قوة إرهابية السفن التجارية وبحريتنا من التحرك بحرية في الممرات المائية العالمية".

وأكدت ليفيت، أن هجمات الحوثيين على الشحن البحري منذ عام 2023 أثرت سلبا على أمن الولايات المتحدة الاقتصادي والتجارة العالمية، موضحة أن عدد السفن التجارية في البحر الأحمر انخفض من 25 ألفا سنويا إلى نحو 10 آلاف بسبب هجمات الحوثيين.

ولفتت المتحدثة باسم البيت الأبيض، إلى أن هجمات الحوثيين تسببت في تحويل مسار نحو 60% من السفن إلى أفريقيا بدلا من عبور البحر الأحمر، مشيرة إلى أن الجماعة اليمنية هاجمت السفن الحربية الأمريكية 174 مرة والسفن التجارية 145 مرة منذ عام 2023.