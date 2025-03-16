الهجمات الأمريكية على اليمن.. ترامب يتوعد بالجحيم والحوثيون يتعهدون بالتصعيد

وكالات

بعد فترة من الهدوء النسبي، شن الجيش الأمريكي مساء السبت سلسلة غارات واسعة النطاق على عدد من المواقع الخاضعة لسيطرة جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن، أسفرت حتى الآن عن مقتل وإصابة 22 شخصا.

وبحسب ما أعلنته وسائل إعلام حوثية، طالت الغارات الأمريكية محافظات صنعاء وصعدة وزمار وحجة، مع تجدد الهجمات على بعض المواقع.

وفي أول تعليق مباشر، أرجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أسباب الهجمات على اليمن إلى "حملة الحوثيين المتواصلة من الهجمات على السفن والطائرات والمسيرات الأمريكية وغيرها".

وحذّر ترامب، في منشور على حسابه بمنصة "تروث سوشيال"، الجماعة اليمنية الموالية لإيران من الاستمرار في هجماتهم، كاتبا: "أقول للإرهابيين الحوثيين إن وقتكم انتهى ويجب أن تتوقف هجماتكم وإلا سيمطر عليكم الجحيم كما لم تروا من قبل".

إلى جانب ذلك، تعهد الرئيس الأمريكي بعدم التسامح مع الهجمات على السفن التابعة للولايات المتحدة، مؤكدا أنه سيستخدم "القوة المميتة الساحقة" في سبيل تأمين الملاحة البحرية.

وكشف مسؤولون أمريكيون في تصريحات لصحيفة "نيويورك تايمز"، أن الغارات استهدفت الرادارات والدفاعات الجوية وأنظمة الصواريخ والمسيرات للحوثيين، فضلا عن منازل عدد من قادة الجماعة اليمنية.

في المقابل، اعتبر الحوثيون ما يقوله الرئيس ترامب عن حظر الملاحة في البحرين الأحمر والعربي "محض ادّعاءات وتضليل للرأي العام العالمي"، مؤكدين أن الحظر البحري الذي أعلنته الجماعة يقتصر على السفن الإسرائيلية لحين فك الحصار عن غزة.

وردا على تهديدات الرئيس الأمريكي ومسؤولي إدارته، أكد المكتب السياسي للجماعة اليمنية أن الهجوم الأمريكي لن يمر دون رد، مشددا على أن "الحوثيين جاهزون لمواجهة التصعيد بمثله حتى تحقيق النصر".

واعتبر الحوثيون، الغارات على اليمن حربًا أمريكية بالوكالة عن إسرائيل، كما أشاروا إلى أن استهداف المدنيين والمنشآت المدنية جريمة حرب ودليل على الإرهاب الأمريكي بحق الشعوب.

غارات أم عملية أمريكية واسعة؟

يشير عدد كبير من المسؤولين الأمريكيين، إلى أن الغارات التي نُفّذت السبت، ليست سوى بداية لعملية واسعة قد تمتد لأيام أو أسابيع، مشددين في الوقت نفسه على أنه لن يكون هناك غزو أو توغل بري في اليمن لكن ستكون هناك سلسلة هجمات استراتيجية موجهة ومستمرة.

وأوضح مسؤول عسكري أمريكي، أن الإجراءات التالية لهجمات السبت ستعتمد على تقييم الأضرار التي سببتها الضربات في اليمن، وفق شبكة "سي إن إن".

في إطار ذلك، تؤكد "شبكة أي بي سي نيوز" وفق ما نقلته عن مصدر مطلع، أن الهجمات الأمريكية قد تشتد وتتسع وفقا لرد فعل الحوثيين، لافتة إلى أنه من غير المتوقع أن تسمتر الهجمات على اليمن ليوم واحد فقط.