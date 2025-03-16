إعلام حوثي: غارات أمريكية بريطانية تستهدف محافظة زمار

وكالات

قالت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله" الحوثيين" في اليمن، السبت، إن عدوانا أمريكيا بريطانيا يستهدف أطراف مدينة ذمار ومديرية عنس.

وذكرت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن، السبت، أن عدوانا أمريكيا بريطانيا يستهدف شمال مدينة صعدة بمحافظة صعدة.

وأفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن، السبت، بسقوط 9 قتلى و9 جرحى في حصيلة أولية للغارات الأمريكية على العاصمة صنعاء.

كانت وسائل الإعلام الحوثية أفادت، بأن 4 غارات استهدفت حي الجراف شمالي العاصمة اليمنية صنعاء.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مسؤولين أمريكيين، السبت، إن القصف الأمريكي في اليمن يهدف أيضا إلى إرسال إشارة تحذير لإيران، مؤكدين أن استهداف ترسانة الحوثيين قد يستمر عدة أيام وقد يزداد نطاقه اعتمادا على ردهم.

وذكر مسؤولون أمريكيون، أن مسؤولين أمنيين يرغبون بحملة أقوى تفقد الحوثيين السيطرة على أجزاء من البلاد، موضحين أن الضربات نفذت بطائرات مقاتلة من حاملة الطائرات "هاري إس ترومان" بالبحر الأحمر.

وأكد المسؤولون الأمريكيون، أن المسؤولين في واشنطن والشرق الأوسط يترقبون هجوما مضادا من الحوثيين.

وأوضحت مصادر، أن الضربات التي أمر بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اليمن استهدفت الرادارات والدفاعات الجوية وأنظمة الصواريخ والمسيرات، مشيرة إلى أن الضربات في اليمن تهدف لفتح ممرات الشحن الدولية بالبحر الأحمر التي عطلها الحوثيون.