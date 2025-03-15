مسؤول أمريكي: ترامب أمر بإعداد خطط للهجوم على الحوثيين قبل أسابيع

وكالات

قال موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤول أمريكي، السبت، إن هجوم اليوم ليس حدثا عابرا بل بداية هجمات متواصلة ضد الحوثيين تستمر أياما أو أسابيع، موضحا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر وزارة الدفاع "البنتاجون" بإعداد خطط للهجوم على اليمن قبل أسابيع.

ولفت المسؤول الأمريكي، إلى أن الهجوم الذي أمر به ترامب على الحوثيين يأتي بعد إعادة إدراجهم على قائمة الإرهاب، مشيرا إلى أنه الرئيس الأمريكي وافق بعد ظهر الجمعة على خطة الهجوم على الحوثيين وأصدر الأمر النهائي لتنفيذه السبت.

وأوضح المسؤول الأمريكي، أن الولايات المتحدة أبلغت عددا قليلا جدا من حلفائها بالهجوم على الحوثيين مسبقا، مؤكدا أن الحلفاء المعنيون وكبار أعضاء الكونغرس لم يبلغوا بالهجوم على الحوثيين إلا بعد بدئه.

ونقلت شبكة "أي بي سي نيوز" عن مسؤول أمريكي، قوله إن الولايات المتحدة استهدفت عشرات الأهداف الحوثية شملت صواريخ ورادارات ومنصات مسيرات وأنظمة دفاع جوي.

وأشار المسؤول الأمريكي، إلى أن الضربات الأمريكية للحوثيين في اليمن بمثابة انطلاقة ضد الحوثيين ورسالة قوية لإيران.