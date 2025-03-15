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أمريكا.. مسؤولو الأمن السيبراني يحذرون من هجمات فدية إلكترونية محتملة

10:15 م السبت 15 مارس 2025

وكالة الأمن السيبراني الأمريكي

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لوس أنجلوس - (أب)

حذر مكتب التحقيقات الاتحادي ووكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية الأمريكية من مخطط فدية سيراني خطير.

وحذر مسؤولون في منشور توجيهي في وقت سابق من الأسبوع الجاري من إضرار برنامج فديات إلكترونية يسمى "ميدوسا"، يشن هجمات فدية سيبرانية منذ 2021، بمئات الأشخاص.

ويستخدم ميدوسا حملات خداع إلكتروني كطريقة أساسية في سرقة بيانات الضحايا، وفقا لوكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية.

وأوصى المسؤولون بإصلاح أنظمة التشغيل والبرامج المثبتة للحماية ضد برامج الفدية، فضلا عن استخدام تحقق متعدد الخطوات لجميع الخدمات مثل البريد الإلكتروني والشبكات الخاصة الافتراضية.

كما أوصى الخبراء باستخدام كلمات سر طويلة وحذروا من كثرة تغيير كلمات السر لأنها يمكن أن تضعف الأمن.

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وكالة الأمن السيبراني الأمريكي برنامج فديات إلكترونية ميدوسا لوس أنجلوس
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