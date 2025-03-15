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مسؤول أمريكي: هجوم اليوم بداية لهجمات متواصلة ضد الحوثيين تستمر أياما أو أسابيع

10:14 م السبت 15 مارس 2025

لهجمات متواصلة ضد الحوثيين

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وكالات

قالت شبكة "أي بي سي نيوز" نقلا عن مسؤول أمريكي، السبت، إن الولايات المتحدة استهدفت عشرات الأهداف الحوثية شملت صواريخ ورادارات ومنصات مسيرات وأنظمة دفاع جوي.

وأشار المسؤول الأمريكي، إلى أن الضربات الأمريكية للحوثيين في اليمن بمثابة انطلاقة ضد الحوثيين ورسالة قوية لإيران.

ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أمريكي، قوله إن هجوم اليوم ليس حدثا عابرا بل بداية هجمات متواصلة ضد الحوثيين تستمر أياما أو أسابيع، موضحا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر وزارة الدفاع "البنتاجون" بإعداد خطط للهجوم على اليمن قبل أسابيع.

ولفت المسؤول الأمريكي، إلى أن الهجوم الذي أمر به ترامب على الحوثيين يأتي بعد إعادة إدراجهم على قائمة الإرهاب، مشيرا إلى أنه الرئيس الأمريكي وافق بعد ظهر الجمعة على خطة الهجوم على الحوثيين وأصدر الأمر النهائي لتنفيذه السبت.

وأوضح المسؤول الأمريكي، أن الولايات المتحدة أبلغت عددا قليلا جدا من حلفائها بالهجوم على الحوثيين مسبقا.

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