جيش الاحتلال: تعديل الإجراءات في الضفة جاء بناء على تقييم أمني

وكالات

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، السبت، إن الحملة على الضفة الغربية ووضع عقبات أمام حرية الحركة ضرورية لمواجهة التهديدات الأمنية.

وأشار جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى تعديل الإجراءات في الضفة جاء بناء على تقييم أمني وتوجيهات من القيادة السياسية.

وأوضح مسؤولون فلسطينيون، أن الحواجز الجديدة تغيير لاستراتيجية كانت تهدف لتقسيم الضفة لأجزاء شمالية وجنوبية.

أفادت منظمة "بتسيلم" الحقوقية الإسرائيلية، بأن الجيش الإسرائيلي شنَّ 69 غارة جوية على الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر 2023.

وقالت بتسليم، إنه راح ضحية الغارات الإسرائيلية على الضفة 261 شهيدًا فلسطينيًا على الأقل، مضيفة "الغارات الجوية الإسرائيلية على الضفة الغربية سابقة لم نعهدها".