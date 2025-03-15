إعلان

جيش الاحتلال: تعديل الإجراءات في الضفة جاء بناء على تقييم أمني

09:17 م السبت 15 مارس 2025

الضفة الغربية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، السبت، إن الحملة على الضفة الغربية ووضع عقبات أمام حرية الحركة ضرورية لمواجهة التهديدات الأمنية.

وأشار جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى تعديل الإجراءات في الضفة جاء بناء على تقييم أمني وتوجيهات من القيادة السياسية.

وأوضح مسؤولون فلسطينيون، أن الحواجز الجديدة تغيير لاستراتيجية كانت تهدف لتقسيم الضفة لأجزاء شمالية وجنوبية.

أفادت منظمة "بتسيلم" الحقوقية الإسرائيلية، بأن الجيش الإسرائيلي شنَّ 69 غارة جوية على الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر 2023.

وقالت بتسليم، إنه راح ضحية الغارات الإسرائيلية على الضفة 261 شهيدًا فلسطينيًا على الأقل، مضيفة "الغارات الجوية الإسرائيلية على الضفة الغربية سابقة لم نعهدها".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الضفة الغربية جيش الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. الزمالك ضد سموحة في منافسات بطولة كأس مصر
أكثر من 40 ألف صائم و50 ألف وجبة... إفطار المطرية يمتد عبر 20 شارعًا في مشهد استثنائي