في الذكرى الـ14 للثورة السورية.. سلاح الجو السوري يلقي الورود على الحشود (فيديو)

وكالات

في الذكرى الـ14 للثورة السورية، شهدت ساحة الأمويين في العاصمة دمشق ومناطق أخرى تجمعات حاشدة للسوريين رافعين الأعلام، ورددوا هتافات طالبت بتطبيق العدالة الانتقالية ومحاسبة رموز النظام السابق.

وأفادت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، بأن سلاح الجو السوري شارك، اليوم السبت، باحتفالات الذكرى الـ14 للثورة السورية التي اندلعت في عام 2011.

طائرات الجيش العربي السوري تشارك أهالي الشام احتفالاتهم بالذكرى الـ 14 للثورة السورية.#سانا#سوريا_تنتصر pic.twitter.com/RULwGxp6Zu — الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا (@SanaAjel) March 15, 2025

وذكرت سانا، أن مروحية عسكرية تابعة لوزارة الدفاع السورية قامت بإلقاء الورود فرحًا بالنصر على حشود المتظاهرين بساحة الأمويين في العاصمة دمشق.

احتفال مهيب بالذكرى الرابعة عشرة للثورة السورية المباركة في ساحة السبع بحرات بمدينة إدلب.#سانا pic.twitter.com/WXc1ATzzqv — الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا (@SanaAjel) March 15, 2025

وطالبت محافظة دمشق السوريين المشاركين في المظاهرات باستكمال فعاليات احتفال ذكرى الثورة السورية، التي ستُقام اليوم في الساعة الثامنة والنصف مساءً بساحة الأمويين، وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة نهارًا.

وانتشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر تجمعات حاشدة للسوريين في مناطق عدة بالبلاد.

كما شهدت محافظات سورية عدة مظاهرات احتفالًا بذكرى الثورة السورية، التي أعلنت انتصارها بإسقاط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في الثامن من ديسمبر 2024، إذ تجمع عشرات المواطنين في ساحة السبع بحرات في مدينة إدلب لإحياء الذكرى الـ14 لانطلاق الثورة السورية ضد الأسد.

ساحة الأمويين بدمشق تحتضن أحلام السوريين.. أول احتفال بذكرى الثورة بعد التحرير.#سانا#سوريا_تنتصر pic.twitter.com/bjDheD4ewG — الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا (@SanaAjel) March 15, 2025

ولضمان سلامة المواطنين أثناء التجمع، تواجدت عدد من سيارات الإسعاف في محيط ساحة الأمويين وساحة السبع بحيرات أثناء الاحتفال في الذكرى الـ 14 للثورة.

بعد سنوات من استخدامها لالقاء البراميل المتفجرة على المدن والقرى السورية ... المروحيات اليوم تقوم بإلقاء الورود فرحاً بالنصر على حشود المتظاهرين بساحة الأمويين... سلاح الجو في الجيش العربي السوري يشارك باحتفالات الذكرى الـ 14 للثورة السورية المباركة. pic.twitter.com/ISJJ0nbp9m — Dr. Omar A (@omar37k) March 15, 2025

ونشر أحد النشطاء مقطع فيديو لحظة إلقاء المروحية العسكرية التابعة لوزارة الدفاع السورية، معلقًا: "بعد سنوات من استخدامها لإلقاء البراميل المتفجرة على المدن والقرى السورية ... المروحيات اليوم تقوم بإلقاء الورود فرحًا بالنصر على حشود المتظاهرين بساحة الأمويين... سلاح الجو في الجيش العربي السوري يشارك باحتفالات الذكرى الـ 14 للثورة السورية المباركة".