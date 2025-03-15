إعلان

في الذكرى الـ14 للثورة السورية.. سلاح الجو السوري يلقي الورود على الحشود (فيديو)

09:11 م السبت 15 مارس 2025

الأهالي يحتفلون بالذكرى الرابعة عشرة للثورة السوري

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

في الذكرى الـ14 للثورة السورية، شهدت ساحة الأمويين في العاصمة دمشق ومناطق أخرى تجمعات حاشدة للسوريين رافعين الأعلام، ورددوا هتافات طالبت بتطبيق العدالة الانتقالية ومحاسبة رموز النظام السابق.

وأفادت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، بأن سلاح الجو السوري شارك، اليوم السبت، باحتفالات الذكرى الـ14 للثورة السورية التي اندلعت في عام 2011.

وذكرت سانا، أن مروحية عسكرية تابعة لوزارة الدفاع السورية قامت بإلقاء الورود فرحًا بالنصر على حشود المتظاهرين بساحة الأمويين في العاصمة دمشق.

وطالبت محافظة دمشق السوريين المشاركين في المظاهرات باستكمال فعاليات احتفال ذكرى الثورة السورية، التي ستُقام اليوم في الساعة الثامنة والنصف مساءً بساحة الأمويين، وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة نهارًا.

وانتشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر تجمعات حاشدة للسوريين في مناطق عدة بالبلاد.

كما شهدت محافظات سورية عدة مظاهرات احتفالًا بذكرى الثورة السورية، التي أعلنت انتصارها بإسقاط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في الثامن من ديسمبر 2024، إذ تجمع عشرات المواطنين في ساحة السبع بحرات في مدينة إدلب لإحياء الذكرى الـ14 لانطلاق الثورة السورية ضد الأسد.

ولضمان سلامة المواطنين أثناء التجمع، تواجدت عدد من سيارات الإسعاف في محيط ساحة الأمويين وساحة السبع بحيرات أثناء الاحتفال في الذكرى الـ 14 للثورة.

ونشر أحد النشطاء مقطع فيديو لحظة إلقاء المروحية العسكرية التابعة لوزارة الدفاع السورية، معلقًا: "بعد سنوات من استخدامها لإلقاء البراميل المتفجرة على المدن والقرى السورية ... المروحيات اليوم تقوم بإلقاء الورود فرحًا بالنصر على حشود المتظاهرين بساحة الأمويين... سلاح الجو في الجيش العربي السوري يشارك باحتفالات الذكرى الـ 14 للثورة السورية المباركة".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سلاح الجو السوري وزارة الدفاع السورية دمشق الثورة السورية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. الزمالك ضد سموحة في منافسات بطولة كأس مصر
أكثر من 40 ألف صائم و50 ألف وجبة... إفطار المطرية يمتد عبر 20 شارعًا في مشهد استثنائي