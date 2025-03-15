وكالات

حذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن، من الاستمرار في هجماتهم قائلا: "أقول للإرهابيين الحوثيين إن وقتكم انتهى ويجب أن تتوقف هجماتكم وإلا سيمطر عليكم الجحيم كما لم تروا من قبل".

كذلك وجّه ترامب حديثه إلى إيران قائلا: "أقول للإيرانيين إن عليهم وقف دعم الحوثيين وعدم تهديد الشعب الأمريكي أو رئيسه أو ممرات الشحن العالمية".

وقال ترامب إن جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن شنوا حملة متواصلة من القرصنة والعنف والإرهاب على السفن والطائرات والمسيرات الأمريكية وغيرها.

وأشار ترامب، إلى أن رد سلفه الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن على هجمات الحوثيين كان ضعيفا بشكل مثير للشفقة ولذلك واصلوا تهورهم وزحفهم، مضيفا "عام كامل مر على إبحار أول سفينة تجارية تحمل العلم الأمريكي بسلام عبر السويس أو البحر الأحمر أو خليج عدن".

وأكد ترامب، أن إدارته لن تتسامح مع هجوم الحوثيين على السفن الأمريكية وستستخدم القوة المميتة الساحقة حتى تحقق هدفها، موضحا أن خنق الحوثيين حركة الشحن بأحد أهم الممرات المائية في العالم أدى لتوقف قطاعات واسعة من التجارة العالمية.

وأضاف ترامب: "جنودنا ينفذون هجمات على قواعد الإرهابيين وقادتهم ودفاعاتهم حماية للشحن الأمريكي واستعادة حرية الملاحة"، مشددا على أنه لن تمنع أي قوة إرهابية السفن التجارية والبحرية الأمريكية من الإبحار بحرية في الممرات المائية العالمية.

وأفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله "الحثيين" في اليمن، السبت، بأن 4 غارات استهدفت حي الجراف شمالي العاصمة اليمنية صنعاء.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مسؤولين أمريكيين، السبت، إن القصف الأمريكي في اليمن يهدف أيضا إلى إرسال إشارة تحذير لإيران، مؤكدين أن استهداف ترسانة الحوثيين قد يستمر عدة أيام وقد يزداد نطاقه اعتمادا على ردهم.

وذكر مسؤولون أمريكيون، أن مسؤولين أمنيين يرغبون بحملة أقوى تفقد الحوثيين السيطرة على أجزاء من البلاد، موضحين أن الضربات نفذت بطائرات مقاتلة من حاملة الطائرات "هاري إس ترومان" بالبحر الأحمر.

وأكد المسؤولون الأمريكيون، أن المسؤولين في واشنطن والشرق الأوسط يترقبون هجوما مضادا من الحوثيين.

وأوضحت مصادر، أن الضربات التي أمر بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اليمن استهدفت الرادارات والدفاعات الجوية وأنظمة الصواريخ والمسيرات، مشيرة إلى أن الضربات في اليمن تهدف لفتح ممرات الشحن الدولية بالبحر الأحمر التي عطلها الحوثيون