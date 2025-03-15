إعلان

من بينها أنظمة الصواريخ والمسيرات.. أمريكا تستهدف مواقع عسكرية في اليمن

08:41 م السبت 15 مارس 2025

هجمات جوية أمريكية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مسؤول أمريكي، السبت، إن الولايات المتحدة بدأت تنفيذ ضربات عسكرية ضد أهداف يسيطر عليها الحوثيون باليمن.

وأوضحت مصادر، أن الضربات التي أمر بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اليمن استهدفت الرادارات والدفاعات الجوية وأنظمة الصواريخ والمسيرات، مشيرة إلى أن الضربات في اليمن تهدف لفتح ممرات الشحن الدولية بالبحر الأحمر التي عطلها الحوثيون.

وذكر مسؤولون أمريكيون، أن القصف الأمريكي في اليمن يهدف أيضا إلى إرسال إشارة تحذير لإيران، مؤكدين أن استهداف ترسانة الحوثيين قد يستمر عدة أيام وقد يزداد نطاقه اعتمادا على ردهم.

ولفت المسؤولون الأمريكيون، إلى أن مسؤولين أمنيين يرغبون بحملة أقوى تفقد الحوثيين السيطرة على أجزاء من البلاد، موضحين أن الضربات نفذت بطائرات مقاتلة من حاملة الطائرات "هاري إس ترومان" بالبحر الأحمر.

وأكد المسؤولون الأمريكيون، أن المسؤولين في واشنطن والشرق الأوسط يترقبون هجوما مضادا من الحوثيين.

وأفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن، السبت، بأن 4 غارات استهدفت حي الجراف شمالي العاصمة اليمنية صنعاء.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قصف اليمن قصف الحوثيين الهجمات الأمريكية دونالد ترامب
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الحوثيون: 4 غارات استهدفت حي الجراف شمالي العاصمة صنعاء

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

"في بيان عاجل".. الأهلي يرد على قرارات رابطة الأندية المصرية بشأن مباراة القمة
أكثر من 40 ألف صائم و50 ألف وجبة... إفطار المطرية يمتد عبر 20 شارعًا في مشهد استثنائي