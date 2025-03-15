وكالات

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مسؤول أمريكي، السبت، إن الولايات المتحدة بدأت تنفيذ ضربات عسكرية ضد أهداف يسيطر عليها الحوثيون باليمن.

وأوضحت مصادر، أن الضربات التي أمر بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اليمن استهدفت الرادارات والدفاعات الجوية وأنظمة الصواريخ والمسيرات، مشيرة إلى أن الضربات في اليمن تهدف لفتح ممرات الشحن الدولية بالبحر الأحمر التي عطلها الحوثيون.

وذكر مسؤولون أمريكيون، أن القصف الأمريكي في اليمن يهدف أيضا إلى إرسال إشارة تحذير لإيران، مؤكدين أن استهداف ترسانة الحوثيين قد يستمر عدة أيام وقد يزداد نطاقه اعتمادا على ردهم.

ولفت المسؤولون الأمريكيون، إلى أن مسؤولين أمنيين يرغبون بحملة أقوى تفقد الحوثيين السيطرة على أجزاء من البلاد، موضحين أن الضربات نفذت بطائرات مقاتلة من حاملة الطائرات "هاري إس ترومان" بالبحر الأحمر.

وأكد المسؤولون الأمريكيون، أن المسؤولين في واشنطن والشرق الأوسط يترقبون هجوما مضادا من الحوثيين.

وأفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن، السبت، بأن 4 غارات استهدفت حي الجراف شمالي العاصمة اليمنية صنعاء.