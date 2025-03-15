الحرس الثوري الإيراني: سنقف في وجه أي تهديد وردنا سيكون مدمرًا

وكالات

قال القائد العام للحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، السبت، إن طهران ستقف في وجه أي تهديد وسترد عليه بقوة وحسم والرد الإيراني سيكون مدمرا.

وأشار سلامي، إلى أن واشنطن انسحبت من الاتفاق النووي واختارت سياسة عدوانية كالضغوط والعقوبات، مؤكدا أن من وصفهم بـ"الأعداء" لا يلتزمون بتعهداتهم ولا يعترفون بالاتفاقات ومصير مخططاتهم الفشل.

وشددت الخارجية الإيرانية، على أن أنشطة طهران النووية تصمم وتنفذ وفق حقوقها والتزاماتها في معاهدة منع الانتشار واتفاقية الضمانات.