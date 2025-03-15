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عون: لا استقرار في لبنان دون انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من مناطق الجنوب

07:59 م السبت 15 مارس 2025

الرئيس اللبناني جوزيف عون

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وكالات

قال الرئيس اللبناني جوزيف عون، إنه لا استقرار في لبنان مع التوتر على الحدود الجنوبية ودون تطبيق القرارات الدولية وانسحاب الاحتلال من مناطق الجنوب.

وأضاف عون، أن إعادة إعمار ما دمرته الحرب يتطلب تضافر جهود الدولة في الداخل والخارج والأشقاء والأصدقاء.

ودعا الرئيس اللبناني، المجتمع الدولي للوقوف أمام مسؤولياته والإيفاء بضماناته وتعهداته.

وبرغم إعلان مسؤول أمريكي كبير، الثلاثاء الماضي، أن إسرائيل ولبنان اتفقتا، بوساطة أمريكية وحضور فرنسي، على بدء مفاوضات لحل النزاعات على الحدود البرية بين البلدين، إلا أن جيش الاحتلال مازال يوجه ضربات ضد الجنوب اللبناني.

وتتواجد إسرائيل في 5 مناطق بجنوب لبنان لفترة غير محددة، بغض النظر عن تطور المحادثات بشأن تسوية الخلافات الحدودية الإسرائيلية اللبنانية، وفق ما أعلنه وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أمس الجمعة.

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