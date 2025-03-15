استطلاع رأي: معظم الإسرائيليين لا يثقون بالشاباك والجيش

وكالات

أفاد استطلاع للرأي أجراه "معهد سياسة الشعب اليهودي"، بأن 56% من الإسرائيليين المشاركين في الاستطلاع مستوى ثقتهم بقيادة جهاز الشاباك الإسرائيلي "منخفض نوعًا ما" أو "منخفض جدًا".

وأظهر الاستطلاع، أن 61% من الإسرائيليين المشاركين مستوى ثقتهم منخفضة في قيادة الجيش، و 43% من المشاركين مستوى ثقتهم بالجيش "منخفض جدًا".

كما أشار 18% آخرون من الإسرائيليين المشاركين في الاستطلاع إلى أن مستوى ثقتهم بالجيش "منخفض نسبيًا".