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استطلاع رأي: معظم الإسرائيليين لا يثقون بالشاباك والجيش

07:49 م السبت 15 مارس 2025

جهاز الشاباك الإسرائيلي

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وكالات

أفاد استطلاع للرأي أجراه "معهد سياسة الشعب اليهودي"، بأن 56% من الإسرائيليين المشاركين في الاستطلاع مستوى ثقتهم بقيادة جهاز الشاباك الإسرائيلي "منخفض نوعًا ما" أو "منخفض جدًا".

وأظهر الاستطلاع، أن 61% من الإسرائيليين المشاركين مستوى ثقتهم منخفضة في قيادة الجيش، و 43% من المشاركين مستوى ثقتهم بالجيش "منخفض جدًا".

كما أشار 18% آخرون من الإسرائيليين المشاركين في الاستطلاع إلى أن مستوى ثقتهم بالجيش "منخفض نسبيًا".

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معهد سياسة الشعب اليهودي جهاز الشاباك الإسرائيلي إسرائيل
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