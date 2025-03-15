عائلات الأسرى الإسرائيليين بغزة: الحرب لن تعيد الأسرى بل ستقتلهم

وكالات

قالت عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، إنه يجب إعادة كل الأسرى الإسرائيليين دفعة واحدة الآن، مشيرة إلى أنه بعد 526 يومًا لا يزال 59 أسيرًا يتواجدون في القطاع الفلسطيني.

وأوضحت العائلات، أن الحرب لن تعيد الأسرى، بل ستقتلهم، مضيفة "الحكومة الإسرائيلية تخاف من نضالنا ونحن سننتصر بإعادة كل الأسرى".

وطالبت عائلات الأسرى الإسرائيليين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمواصلة الضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حتى إعادة كل الأسرى.

وذكرت العائلات، أن نتنياهو يستطيع إعادة الأسرى لكنه يتعمد عرقلة المرحلة الثانية من الصفقة، مشيرة إلى أنها تثق في ترامب وقدرته على إعادة الأسرى وقد سبق وأنقذ عددًا منهم.

وقالت إن "نتنياهو يفضل التضحية بحياة الأسرى من أجل مصالحه الشخصية"، مطالبة بإعادة الأسرى الإسرائيليين الـ59 دفعة واحدة.