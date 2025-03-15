إعلام عبري: الطيران الشراعي لحماس خدع الجيش الإسرائيلي

وكالات

قال الكاتب والمحلل الإسرائيلي نيتسان سادان عبر صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، إن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) استطاعت إدخال المظلات والمحركات إلى قطاع غزة، وخدعت الجيش الإسرائيلي مرة أخرى.

وأضاف سادان، أنه كان يُعتقد أن إنشاء نوادي رياضية للقفز بالمظلات الآلية والطيران الشراعي، هو تطور إيجابي وأنها مؤشر على ارتفاع مستوى المعيشة.

وتابع: لم يفاجئ نجاح طياري حماس الجيش الإسرائيلي فحسب، فقد تفاجئ المحللون الغربيون من تمكن المظلات الآلية من تجاوز نظام الدفاع الجوي "الأكثر ذكاءً في العالم".