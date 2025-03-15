إعلان

إعلام عبري: الطيران الشراعي لحماس خدع الجيش الإسرائيلي

06:58 م السبت 15 مارس 2025

الطيران الشراعي لحماس

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قال الكاتب والمحلل الإسرائيلي نيتسان سادان عبر صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، إن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) استطاعت إدخال المظلات والمحركات إلى قطاع غزة، وخدعت الجيش الإسرائيلي مرة أخرى.

وأضاف سادان، أنه كان يُعتقد أن إنشاء نوادي رياضية للقفز بالمظلات الآلية والطيران الشراعي، هو تطور إيجابي وأنها مؤشر على ارتفاع مستوى المعيشة.

وتابع: لم يفاجئ نجاح طياري حماس الجيش الإسرائيلي فحسب، فقد تفاجئ المحللون الغربيون من تمكن المظلات الآلية من تجاوز نظام الدفاع الجوي "الأكثر ذكاءً في العالم".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حماس قطاع غزة الجيش الإسرائيلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

"في بيان عاجل".. الأهلي يرد على قرارات رابطة الأندية المصرية بشأن مباراة القمة
أكثر من 40 ألف صائم و50 ألف وجبة... إفطار المطرية يمتد عبر 20 شارعًا في مشهد استثنائي