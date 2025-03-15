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قصف لقوات "قسد" في الشمال يسفر عن مقتل عنصرين من قوات الجيش الوطني السوري

06:18 م السبت 15 مارس 2025

قوات سوريا الديمقراطية قسد

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بيروت (د ب أ)

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت، إن هجومًا بمسيرة انتحارية شنته قوات سوريا الديمقراطية (قسد) استهدف مواقع لميليشيا ما يسمى بالجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا شمالي سوريا وسط تصعيد عسكري بين الجانبين.

وأضاف المرصد، أن الهجوم أسفر عن مقتل عنصرين بالجيش الوطني السوري وإصابة ثلاثة آخرين وتدمير مركبة عسكرية.

وأوضح المرصد أن التصعيد الجاري بين الجانبين حصد أرواح 641 شخصًا، من بينهم 56 مدنيًا منذ بدأ في 12 ديسمبر من العام الماضي.

وتسيطر (قسد)، المدعومة من الولايات المتحدة، على مساحات شاسعة من شمالي سوريا، كما تصدرت القتال الذي ساعد على طرد مسلحي تنظيم داعش من المناطق التي واصلوا السيطرة عليها في سوريا في عام 2019.

وتعتبر تركيا، (قسد) فرعًا من حزب العمال الكردستاني المحظور، ولذلك تعتبرها منظمة إرهابية.

ووقعت (قسد) اتفاقًا تاريخيًا الأسبوع الماضي مع الإدارة السورية الجديدة لدمج قواتها في مؤسسات الدولة بصورة كاملة.

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قوات سوريا الديمقراطية الجيش الوطني السوري الولايات المتحدة المرصد السوري لحقوق الإنسان
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