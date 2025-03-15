سوريا: سقوط 3 قتلى جراء انفجار مجهول في حي الرمل باللاذقية (فيديو)

وكالات

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، بسقوط عدد من الضحايا جراء انفجار عنيف في حي الرمل الجنوبي بمدينة اللاذقية، مشيرة إلى أنه لا تزال الأسباب مجهولة حتى الآن.

وأعلنت محافظة اللاذقية، سقوط 3 قتلى و12 مصابًا جراء انفجار في حي الرمل الجنوبي، مشيرة إلى أن فرق الدفاع المدني تواصل البحث عن مصابين ومفقودين.

وذكر الدفاع المدني السوري، اليوم السبت، أن جرحى وعالقون تحت الأنقاض جراء انفجار مجهول في مبنى مكون من 4 طوابق في حي الرمل الجنوبي بمدينة اللاذقية، مشيرًا إلى أن فرق الطوارئ التابعة له توجهت إلى مكان الانفجار.