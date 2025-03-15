جنود للاحتلال يطلقون النار على غزة خلال قراءتهم مخطوطة دينية (فيديو)
وكالات
ذكرت إذاعة الجيش الاسرائيلي، أن فيديو نُشر أمس الجمعة على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيه جنود احتياط يخدمون في المنطقة العازلة في قطاع غزة وهم يطلقون النار باتجاه القطاع أثناء قراءتهم مخطوطة من طقوس دينية يهودية، خاصة بـ"عيد المساخر" الإسرائيلي.
وقالت إذاعة جيش الاحتلال، إنه تقرر إبعاد قائد الفصيل ومقاتليه عن قطاع غزة والتعامل معهم تأديبيًا.
לוחמים בעזה תועדו יורים לכיוון הרצועה בזמן קריאת השם ״המן״ במגילה - מפקד המחלקה ולוחמיו הוצאו מהרצועה
אירוע משמעתי חמור בעזה: בתיעוד שהתפרסם אתמול ברשתות החברתיות, נראו לוחמי מילואים שמשרתים באזור החיץ ברצועת עזה, בזמן קריאת מגילה. כשהקורא אמר את השם ״המן״, הלוחמים פתחו בירי… pic.twitter.com/9V6ZsZkCkm
— דורון קדוש | Doron Kadosh (@Doron_Kadosh) March 15, 2025
فيديو قد يعجبك: