إعلان

جنود للاحتلال يطلقون النار على غزة خلال قراءتهم مخطوطة دينية (فيديو)

05:36 م السبت 15 مارس 2025

الجيش الاسرائيلي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

ذكرت إذاعة الجيش الاسرائيلي، أن فيديو نُشر أمس الجمعة على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيه جنود احتياط يخدمون في المنطقة العازلة في قطاع غزة وهم يطلقون النار باتجاه القطاع أثناء قراءتهم مخطوطة من طقوس دينية يهودية، خاصة بـ"عيد المساخر" الإسرائيلي.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال، إنه تقرر إبعاد قائد الفصيل ومقاتليه عن قطاع غزة والتعامل معهم تأديبيًا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الجيش الاسرائيلي قطاع غزة عيد المساخر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

أكثر من 40 ألف صائم و50 ألف وجبة... إفطار المطرية يمتد عبر 20 شارعًا في مشهد استثنائي