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مركز حماية الصحفيين الفلسطينيين: استهداف الصحفيين في غزة "جريمة حرب"

03:42 م السبت 15 مارس 2025

الجيش الاسرائيلي

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غزة – (وكالات)

أدان مركز حماية الصحافيين الفلسطينيين استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي لطاقم إعلامي في شمال قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد ثلاثة صحفيين خلال توثيقهم أعمال إغاثية للمتضررين من الحرب.

وأكد المركز، في بيان، أن استهداف الصحفيين أثناء تغطيتهم للأحداث الإنسانية يهدف إلى التعتيم الإعلامي على الجرائم المرتكبة ضد المدنيين، ويشكل انتهاكًا صارخًا لحرية الصحافة وحق العالم في معرفة الحقيقة.

ووصف المركز الهجوم الإسرائيلي بأنه "جريمة حرب" تهدف إلى إسكات الإعلاميين ومنع نقل المأساة الإنسانية التي يعيشها قطاع غزة، مطالبًا المؤسسات الدولية المعنية بحرية الصحافة بالتحرك العاجل لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة.

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مركز حماية الصحفيين الفلسطينيين جيش الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة
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