زيلينسكي: مسار السلام في أوكرانيا يجب أن يبدأ دون شروط

وكالات

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي، إنه على شركاء كييف توضيح موقفهم بشكل جلي من مسألة الضمانات الأمنية.

وأضاف زيلنسكي، "القوات الأجنبية لردع أي هجوم روسي يجب أن توجد على أراضينا"، مشيرًا إلى أن مسار السلام يجب أن يبدأ دون شروط.

ووافقت أوكرانيا على الهدنة التي اقترحها الوفد الأمريكي خلال المحادثات التي تمت في السعودية يوم 11 مارس، على وقف إطلاق النار لمدة 30 يومًا قابلة للتجديد.

واتهم زيلينسكي، روسيا بأنها تبحث الآن عن ذرائع مختلفة لتجنب إنهاء الحرب، كما رأى أن التلاعب الروسي لن يؤدي إلا إلى إطالة أمد الحرب.

ومن جانبه، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس الماضي، أن موسكو توافق على المقترحات المتعلقة بإنهاء الأعمال القتالية، ولكن بشرط أن يؤدي ذلك إلى تحقيق سلام دائم ويعالج جذور الأزمة.

وأشار بوتين إلى أن روسيا تؤيد وقف إطلاق النار لمدة 30 يومًا مع أوكرانيا، لكنه أضاف أن السؤال الأهم هو كيفية استغلال هذه الفترة.