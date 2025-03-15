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ستارمر: يجب على بوتين إثبات جديته بشأن السلام

03:29 م السبت 15 مارس 2025

كير ستارمر رئيس وزراء بريطانيا

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لندن- (أ ب)

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اليوم السبت إنه يتعين على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن يثبت أنه"جاد بشأن السلام" و" يوقع اتفاقا لوقف إطلاق النار فى أوكرانيا

وفي ختام اجتماع افتراضي اليوم السبت مع الحلفاء في "تحالف الإرادة"، قال ستارمر إن "تردد الكرملين ومماطلته" بشأن اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار و"الهجمات الوحشية" التي تشنها روسيا على أوكرانيا، "يتعارضان تماما" مع رغبة بوتين المعلنة من أجل السلام.

وأضاف "في حالة وقف إطلاق النار، أكدنا على الحاجة إلى ترتيبات مراقبة قوية لضمان تحديد أي انتهاكات للاتفاق والكشف عنها".

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كير ستارمر فلاديمير بوتين الرئيس الروسي وقف إطلاق النار فى أوكرانيا
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