مصادر إسرائيلية: قرار محتمل اليوم بشن عمليات عسكرية محدودة بغزة



وكالات



نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر سياسية، أنه من المحتمل صدور قرار اليوم بشن عمليات عسكرية محدودة في قطاع غزة ضغطًا على حركة المقاومة الإسلامية (حماس).



ووافقت حماس على الإفراج عن الأسير الأمريكي الإسرائيلي عيدان ألكسندر (21 عامًا)، لكنها قالت، اليوم السبت، إنها لن تفرج عن الأسير الأمريكي وأربعة جثامين لأسرى آخرين مزدوجي الجنسية إلا إذا قامت إسرائيل بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار القائم في قطاع غزة، واصفة إياه بأنه "اتفاق استثنائي" يهدف إلى إعادة الهدنة إلى المسار مجددًا.



وقال مسؤول بارز في الحركة، إن المحادثات التي تأجلت لفترة طويلة بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار يجب أن تبدأ يوم الإفراج عن الأسير وتستمر لأكثر من 50 يومًا.

وأضاف أنه يتعين على إسرائيل أيضًا التوقف عن منع دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة والانسحاب من محور فيلادلفيا الاستراتيجي على طول حدود غزة مع مصر.