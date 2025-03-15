عائلات الأسرى الإسرائيليين: اليوم سنصرخ على مسامع متخذي القرار ونطالب باتفاق شامل

كتب- أحمد مرسي الحبروني:



أعلنت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة عن تنظيم مظاهرة مساء اليوم في القدس، قبالة مقر الحكومة، تزامنًا مع الاجتماع الوزاري لمجلس الوزراء الإسرائيلي.

وأكدت الهيئة في بيانها أن المشاركين سيقفون خارج مقر الحكومة للتعبير عن استيائهم من مسار المفاوضات، مشددين على أنهم "سيصرخون كي يسمعهم من يقرر مصير 59 أسيرًا".

وأضاف البيان: "اليوم سنصرخ على مسامع متخذي القرار ونطالب باتفاق واحد ودفعة واحدة، دون تجزئة أو انتقائية".

يأتي ذلك في ظل استمرار المفاوضات حول ملف الأسرى والمفقودين، وسط مطالب متزايدة من عائلات المحتجزين بإبرام اتفاق شامل يضمن عودة جميع الأسرى.





